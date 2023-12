É mais fácil quebrar o pênis durante o sexo no Natal, diz estudo

Se quebrar o pênis já é algo doloroso de se imaginar, quando acontece em meio às comemorações de fim de ano tem potencial de ficar pior ainda. Logo, é melhor ter cuidado: um estudo alemão indicou que os números de fraturas penianas cresce significativamente no Natal.

De acordo com os especialistas do Hospital Universitário de Munique, a quantidade de casos no período de Natal (24, 25 e 26 de dezembro) foi de 0,78, enquanto no resto do ano inteiro foi de 0,54. Para chegar a essa conclusão, foram analisados dados de mais de 3 mil homens que sofreram a lesão entre 2005 e 2021.

O urologista Nikolaos Pyrgides, que liderou o estudo, afirma que isso pode acontecer por conta da “empolgação” da época.