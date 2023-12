EA FC 24, Alan Wake 2 e mais jogos ficam até 95% mais baratos na Epic Games

Vale ressaltar que quem adquirir Alan Wake 2 na loja digital receberá como presente o Alan Wake Remastered, uma versão atualizada do primeiro jogo da franquia, lançado originalmente em 2010. Essa é uma chance única para mergulhar na série, que faturou três prêmios no The Game Awards 2023 com a continuação lançada 13 anos depois: Melhor Direção, Melhor Narrativa e Melhor Direção de Arte.