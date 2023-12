Edital para concurso do Ibama sai no início de 2024

O status do Concurso Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) tem uma nova atualização! De acordo com o presidente do Instituto, Rodrigo Agostinho, a expectativa é que um novo edital seja publicado no início de 2024 para a carreira de analista ambiental.

Nós temos setores onde a falta de quadro de pessoal é muito grave, então estamos com esperança de ter, entre abril e maio de 2024, a realização do nosso concurso. Nós precisamos de analistas ambientais […] Temos tanto cargos para nível médio, os chamados técnicos ambientais, quanto para os de nível superior, que são os analistas ambientais. Trecho da entrevista de Rodrigo Agostinho para o programa Brasil em Pauta, da TV oficial do Governo.

Acompanhe a entrevista:

Panorama do Concurso Ibama

Recentemente a Advocacia-Geral da União (AGU) encaminhou ao Supremo Tribunal Federa (STF) um documento solicitando dos órgãos federais as atividades desenvolvidas e previstas no segmento da proteção da Amazônia Legal.

Ao longo do arquivo, a AGU discorre sobre a urgência da realização de um novo concurso Ibama e retoma o pedido de autorização feito anteriormente, onde foram solicitadas mais de 2 mil vagas. Na ocasião, as oportunidades seriam distribuídas entre:

1.503 vagas para Analista Ambiental; e

905 vagas para Analista Administrativo, da carreira de Especialista em Meio Ambiente.

É importante lembrar que o último edital é válido até 3 de junho de 2024. Apesar disso, ainda que a convocação de todo o cadastro reserva ocorra, a demanda para a recomposição no quadro de servidores não será suficiente.

Resumo do concurso Ibama