Edmar Negreiros relembra luta para construção da ponte do Segundo Distrito de Sena Madureira

Residente há 50 anos no Segundo Distrito de Sena Madureira, o líder comunitário Edmar Negreiros sempre foi um defensor da construção de uma ponte sobre o rio Iaco para tirar os moradores do isolamento. Quando tinha a oportunidade de conversar com deputados federais ou senadores, Edmar colocava a cobrança em nome da comunidade.

Na gestão do ex-governador Binho Marques, ele foi um dos moradores que encabeçou um abaixo-assinado reivindicando a ponte.

“Nós coletamos em torno de 8 mil assinaturas e entregamos esse documento aos nossos representantes durante uma audiência pública realizada em Rio Branco. Infelizmente, naquele momento não conseguimos êxito. Contudo, nunca deixamos de sonhar e hoje estamos sendo agraciados com a construção da ponte do Segundo Distrito, graças a Deus e a determinação do nosso governador Gladson Cameli”, destacou.

Durante esse meio século residindo no Segundo Distrito, Edmar Negreiros confirma que as dificuldades são grandes. “Não é fácil todos os dias descer e subir porto. No inverno, então, as dificuldades são maiores ainda. Com essa ponte, vai facilitar muito a vida de todos nós. Não posso esquecer também o apoio do deputado federal Gerlen Diniz que sempre esteve do nosso lado”, frisou.

Com recursos que orbitam em 36 milhões de reais, o Governo do Estado, por meio do Deracre, vem construindo a ponte do Segundo Distrito. A obra foi determinada pelo governador Gladson Cameli e deverá ser inaugurada neste mês de dezembro.