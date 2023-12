eFootball 2024 celebra Jogo das Estrelas com card grátis de Zico

Em um comunicado dentro do jogo, a Konami explica que o card épico gratuito de Zico é parte da parceria da desenvolvedora com a partida beneficente realizada pelo ex-jogador, atualmente diretor técnico do time japonês Kashima Antlers. A nova versão do Galinho chega para o modo Time Ideal (Dream Team) do eFootball, em que cada usuário monta o próprio time com cartas adquiridas através de eventos disputados contra a IA do jogo ou outros jogadores e de sorteios de pacotes especiais adquiridos com moedas eFootball.