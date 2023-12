Elenco do Rio Branco inicia preparação visando as competições de 2024

O elenco do Rio Branco inicia nesta terça-feira (26), a partir das 16 horas, no José de Melo, os treinamentos visando as competições da temporada de 2024. O Estrelão vai disputar as Copas Verde e do Brasil, Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro da Série D.

“Vamos iniciar o trabalho e a até o fim desta semana, teremos o elenco completo. 2024 é um ano importante com calendário cheio e por isso precisamos trabalhar forte para podermos ter a possibilidade de conquistas”, avaliou o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.

Carlos Júnior no comando

O técnico Carlos Júnior, com uma passagem pelo Atlético em 2020, será o comandante do Mais Querido. A diretoria resolveu mudar o elenco em relação a temporada de 2023 e por isso o trabalho precisará ser novamente construído.

Atacante francês

Pelas suas redes sociais, o Rio Branco anunciou a chegada do francês atacante YGomez. O atleta tem passagem por Espanyol e Girona, ambos da Espanha, Bordeaux e PSG, da França. YGomez chega como um jogador amador e será profissionalizado no Estrelão.