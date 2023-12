Em 2023 de crise no Free Fire, Magic Squad foi campeã mundial

O Brasil voltou ao topo do mundo no Free Fire em 2023. Quatro anos depois do título do Corinthians, a Magic Squad se tornou campeã mundial com a conquista do Free Fire World Series (FFWS), em Bangkok, na Tailândia, em uma temporada de crise em que a Liga Brasileira (LBFF) sofreu profundas mudanças, com a realização de uma só etapa.

Relembre os principais acontecimentos do competitivo de Free Fire em 2023:

Crise no cenário brasileiro

O cenário competitivo de Free Fire passou por uma profunda reformulação, em meio a uma queda de audiência e uma redução de investimentos da Garena.

Quando os primeiros comunicados aconteceram, a Garena anunciou a realização de mais uma edição da C.O.P.A. FF e da 9ª edição da LBFF como liga fechada. A escolha dos times participantes causou polêmica.

Uma lista inicial que circulou nos bastidores não contava com a LOUD e a LOS, duas das principais potências do Free Fire brasileiro. Elas não tinham sido inicialmente selecionadas pela Garena. A LOUD conseguiu entrar tanto na C.O.P.A. FF quanto na LBFF. Já a LOS, que não recebeu convite para a primeira competição, se antecipou à decisão da LBFF e anunciou a saída do cenário competitivo de Free Fire para celular, com críticas à Garena.

Em 2023, a LBFF teve só uma edição, diferente de anos anteriores, que teve duas ou três etapas. Selecionadas pela Garena, as 18 equipes participantes se enfrentaram primeiro em 48 rodadas, disputadas ao longo de 16 semanas, e depois jogaram o dia decisivo pelo título.

Jogos com público

A LBFF 9 teve público presente desde a fase classificatória, pela primeira vez na história do Free Fire brasileiro.

Os jogos foram disputados na On Estudios, na Aclimação, em São Paulo. Até o ano passado, a LBFF era realizada nos Estúdios Quanta, na Barra Funda.

C.O.P.A. FF com Magic Squad em 1º

Competição que abriu a temporada brasileira de Free Fire, a C.O.P.A. FF terminou com o título da Magic Squad, tendo a LOUD como vice-campeã.

Na disputa online, que teve um mês de duração e serviu de preparação para a LBFF, a Magic Squad faturou o prêmio de R$ 70 mil.

LOUD bicampeã da LBFF

A LOUD se tornou bicampeã brasileira de Free Fire ao vencer a LBFF 9. A equipe terminou a fase classificatória na 4ª colocação, abaixo de Magic Squad, Vivo Keyd Stars e Fluxo.

Além dessas quatro, paiN Gaming, MIBR, E1, Team Solid, Corinthians, Meta Gaming, Amazon Cripz e Black Dragons avançaram para a final, disputada em dia único, com oito quedas.

Na decisão, a LOUD liderou com 141 pontos, enquanto o MIBR, vice-campeão, alcançou 116. Os dois se classificaram para o FFWS, assim como a Magic Squad, como líder da fase classificatória.

Magic Squad campeã mundial

Disputado em um novo formato, com maior duração, o FFWS teve a participação de três equipes brasileiras: Magic Squad, LOUD e MIBR.

Só o MIBR não conseguiu passar para a segunda fase, tendo sido eliminado logo na etapa inicial.

Foram seis dias de jogos na primeira fase, ao longo de duas semanas, nos quais houve seis partidas envolvendo equipes integrantes de dois grupos a cada dia. A Magic Squad se classificou com a 4ª colocação. Já a LOUD passou em 6º. O MIBR terminou a fase classificatória na 14ª colocação.