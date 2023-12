Em combate à extração ilegal de madeira, Governo Federal prorroga atuação da Força Nacional no Acre

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou novamente a atuação da Força Nacional no estado do Acre. Três portarias foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU), desta quinta-feira (28). O novo prazo passa a vigorar a partir de 1º de janeiro e é válido até 30 de março de 2024, podendo ser prorrogado.

A Força Nacional atuará em três operações diferentes já em curso na Amazônia Legal, que compreende a nove estados das regiões Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, Tocantins), Centro-Oeste (Mato Grosso) e Nordeste (Maranhão).

A primeira portaria amplia em 90 dias a participação do efetivo no apoio aos servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no combate ao desmatamento e queimadas ilegais e a outros crimes ambientais na Amazônia Legal.

Foi prorrogado, ainda, o emprego da Força Nacional em apoio ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A operação em questão, atua no combate à extração ilegal de minério e madeira e à invasão de áreas públicas federais, além do combate a incêndios criminosos.

A terceira portaria amplia a permanência de agentes na calha dos rios Negro e Solimões, no estado do Amazonas, onde, desde janeiro de 2021, a Força Nacional vem apoiando os órgãos de segurança estaduais em iniciativas de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e a crimes ambientais, no âmbito da chamada Operação Arpão 1.

Com informações Agência Brasil