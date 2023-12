Em Dubai, Gladson encontra ministra dos Povos Indígenas e agradece apoio ao Acre

O governador Gladson Cameli, que está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para a COP28, publicou nas redes sociais, nesta segunda-feira (4), o registro do encontro com a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara. Gladson ressaltou que aproveitou o momento para agradecer o apoio que a ministra tem dado ao Acre, por meio da secretária Francisca Arara, e reiterou o compromisso com o fortalecimento às políticas públicas voltadas aos povos originários.

“Encontrei a ministra dos Povos Indígenas, @guajajarasonia, aqui na COP28, e aproveitei para agradecer o apoio que tem dado ao Acre, por meio da nossa secretária da @sepiacre, Francisca Arara, e reiterar meu compromisso com o fortalecimento às políticas públicas voltadas aos povos originários”, disse Gladson.

Nas fotos, Gladson aparece ao lado da secretária dos Povos Indígenas do Acre, Francisca Arara, pela deputada federal, Socorro Neri, e pela presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana.