Enem 2023: reaplicação de provas será nestas terça e quarta

A reaplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 está prevista para ocorrer nesta terça-feira (12/12) e quarta-feira (13/12). Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), espera-se que 93.620 participem desta etapa.

Mais de 4 mil pessoas foram eliminadas em todo o país no primeiro dia do Enem, realizado em 5 de novembro. Para a reaplicação, apenas foram aceitos pedidos de pessoas que enfrentaram “problemas logísticos” ou que tenham contraído alguma doença infectocontagiosa.

De acordo com o Inep, do total de inscritos, 84.169 vêm do Enem PPL (pessoas privadas de liberdade) e 9.451 de pedidos de reaplicação.

Confira o cronograma de reaplicação do Enem

1º dia de provas — terça-feira (12/12):

– Redação e 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

– 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias

– Abertura dos portões: 12h

– Fechamento dos portões: 13h

– Duração: 13h30 às 19h

– Redação e 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias – Abertura dos portões: 12h – Fechamento dos portões: 13h – Duração: 13h30 às 19h 2º dia de provas — quarta-feira (13/12):

– 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias

– 45 questões de Matemática e suas Tecnologias.

– Abertura dos portões: 12h

– Fechamento dos portões: 13h

– Duração: 13h30 às 18h30

O gabarito oficial da prova será divulgado em 27 de dezembro. Para consultá-lo, basta acessar a seção Provas e Gabaritos do portal do Inep. Já o resultado estará disponível em 16 de janeiro na página do participante.