Energisa apresenta plano para diversidade de clima e lança nova base operacional; conheça

Na manhã desta quarta-feira (20), a Energisa Acre promoveu um seminário do Centro de Operação Integrado com a apresentação do Plano de Operação Durante as Chuvas e fez também o lançamento da Base Taquari. A empresa de distribuição de energia reuniu diversos jornalistas para a apresentação do plano para o período de chuvas.

O coordenador do Centro de Operações, Rodolfo Maciel, explicou que a Energisa se prepara para os períodos de chuva. “A gente recebe informações de uma parceria de um grupo que a gente tem uma parceria, como informações de previsão de chuva, de vento, de descarga atmosférica. Então a gente sabendo que pode ocorrer uma tempestade, no dia posterior a gente já antecipa o acionamento de equipes de manutenção. Quando a gente fala em equipes de manutenção são as equipes de manutenção leve, equipes de manutenção um pouco mais pesada que é para substituição de poste e transformador, além das equipes de manutenção de linhas de transmissão e subestação”, explicou.

O coordenador disse ainda que além das chuvas, o calor também um desafio do clima, principalmente com o fenômeno El Niño, que aumentou o calor e, consequentemente, a carga elétrica nos transformadores de energia de diversas regiões. O coordenador Rodolfo explicou que houve um aumento de mais de 100% nas trocas de transformadores nos meses de setembro, outubro e novembro, se comparado ao ano anterior. Segundo Rodolfo, o aumento também aconteceu no número de sobrecargas nos transformadores com o calor, visto que mais ar condicionados e ventiladores são ligados para amenizar os efeitos do calor.

“O calor foi muito intenso em 2023 e já tem uma previsão de 2024 ser calor também. Com relação às equipes, tem um plano da onda de calor, que envolve todo o grupo de energia. A gente tem influência direta com a implantação de equipes adicionais, material adicional, como a reposição de transformadores que acabam sobrecarregados em função do aumento”, explica André Amarante, gerente do departamento de Operações da Energisa Acre.

A coordenadora de Saúde e Segurança do Trabalho, Gabriella Mendes, apresentou dados de índice de segurança da comunidade, que mostrou que 3 fatalidades foram registradas em acidentes relacionados a energia elétrica, em 2022 e 2023. “A eletricidade a gente não vê e não sente. Então a gente tem que considerar todos os riscos que ela proporciona. Não mexer na eletricidade, chamar sempre um profissional que é qualificado para fazer essa atividade, sempre que ver fios desencapados, postes caídos, chama a Energia porque os nossos profissionais são qualificados e possuem os equipamentos necessários para fazer a atividade, principalmente nessa época de tempestade, tem que tomar cuidado. Se ver um fio caído, precisa chamar a Energisa e não subir nos postes”, disse.

Base Operacional do Taquari

O grupo Energisa também apresentou a Base Operacional Taquari, que foi inaugurada na última terça-feira (19), na região do Segundo Distrito, próximo à Rodoviária Internacional de Rio Branco. “Nós colocamos uma base lá, pois o nosso tempo de deslocamento para aquela região é grande. Então nós levamos uma base para lá e ganhamos tempo para uma rápida mobilização e atendimento”, disse André.

“A base Taquari ela ela veio a partir de dados, base de planejamento de inteligência da operação trouxe a questão da tempo de atendimento. A gente tinha um tempo de atendimento muito elevado, principalmente nas partes que saem no sentido ali do Segundo Distrito e houve um investimento a base de Taquari, é uma base extremamente bem construída. A gente tem equipes lá, são 17 equipes da região da Senador Guiomard, Acrelândia e os municípios que dependem dessa saída já vai estar lá mais perto, ao invés de ter que sair do Bosque”, explica.

Equipamentos preventivos e corretivos

A Energisa também apresentou alguns equipamentos que são utilizados pela equipe para prevenir e corrigir algumas situações com relação aos fios. Um desses equipamentos é uma câmera térmica, com tecnologia militar, que precisa de autorização para a compra, tanto do órgão brasileiro, como do inglês, país originário da marca do equipamento. A câmera identifica focos de calor nos fios, que ajuda a equipe a identificar fios que estejam esquentando.

Outro equipamento é um drone com câmera em alta qualidade para visualizar fios que estejam fora do lugar ou outra situação semelhante.

Veja vídeo: