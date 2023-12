Escola em péssimas condições e ramal intrafegável fazem famílias acionar o MPRO

Um grupo de pais e mães de alunos da Escola Municipal Mário Covas denunciou ao Ministério Público de Rondônia (MPRO), nesta quinta-feira (7), a falta de oferta de educação de qualidade às crianças. A unidade de ensino está localizada em Vila Samuel, Zona Rural de Candeias do Jamari.

O grupo foi ouvido pela Promotora de Justiça Yara Travalon, responsável pela Promotoria de Educação.

Conforme relatado pela comunidade, a falta de acesso à educação está diretamente ligada às péssimas condições das estradas na região. Além disso, os que conseguem superar as dificuldades do trajeto encontram a escola sem condições mínimas de estrutura. Foram apontados pelo grupo problemas na estrutura física das salas de aula, do banheiro, na oferta da merenda e na quantidade de professores.

A Curadoria de Educação do MPRO se comprometeu em comparecer à localidade para coletar as provas da denúncia e iniciar procedimentos para solucionar a situação.