Estado entrega obra de adequação e reforma do prédio de Nefrologia da Fundhacre

Para melhorar o atendimento e dar conforto à população, o governo do Acre entregou na tarde desta quarta-feira, 27, a obra de reforma do prédio de Nefrologia da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). A estrutura não passava por intervenções há mais de 10 anos, e agora foi entregue com as devidas manutenções e melhorias, com aparelhagem e equipamentos novos e de última geração.

Em mais uma entrega importante para a Saúde, após empossar 278 novos funcionários públicos, e adquirir uma nova aeronave que vai ofertar o serviço de Unidade de Terapia Intensiva Aérea somente nessa manhã, durante a tarde, já na Fundhacre, o governador Gladson Cameli reafirmou a importância da união entre os Poderes, e sobre a necessidade de manter a equipe de governo unida para trazer melhorias ao povo.

“A base da Saúde Pública é o atendimento, e poder realizar reformas, comprar novos equipamentos, contratar mais servidores é importante. Mas sem a união dos gestores, parlamentares, Estado e as equipes de governo nada é feito. Essa entrega, e aqui eu parabenizo o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva, por esta obra que vai mudar a vida de diversas pessoas, é mais um marco importante para a melhoria na qualidade dos atendimentos do Sistema Único de Saúde no estado do Acre”, pontuou o gestor.

Para a execução das intervenções foram investidos aproximadamente R$ 1,5 milhão, recursos próprios do Estado, e também emendas parlamentares dos então deputados federais, Raimundo Angelim e Mara Rocha.

“Esse é um momento de gratidão. Estamos cumprindo o papel determinado pela Constituição, e também uma determinação do governador Gladson Cameli, que é de levar o Estado Democrático de Direito cada vez mais próximo da população. Esse serviço [nefrologia] vai atender centenas de pessoas, com um atendimento humanizado, digno e confortável”, frisou o presidente da Fundação, João Paulo Silva.

Na oportunidade, a presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Gabriela Câmara, entregou ao governador e ao presidente da Fundação o título definitivo e regularizado da Fundhacre.

“É uma grande conquista para a Saúde Pública do Estado, ter um local tão importante como é a Fundação, finalmente, regularizado. Com a união de todos, secretários e presidentes de autarquias, vamos dar seguimento ao trabalho que vem sendo desempenhado nesta gestão.”, disse a presidente.

A unidade conta com 34 cadeiras que realizam as sessões de diálise, sendo 28 na ala branca, que são destinadas a pacientes sem infecções ou doenças, e seis na ala amarela, destinadas a pacientes que contém algum tipo de infecção ou doença.

“Quero anunciar o retorno do transplante renal em 2024. Quero dizer a população que vamos zerar as filas desse tipo de atendimento, pois vamos trabalhar para cuidar das pessoas. São quase R$ 10 milhões investidos na volta desse atendimento”, afirmou o governador, anunciando a novidade.

O retorno desse serviço é importante, pois em breve os pacientes vão poder voltar a ter esse tipo de operação cirúrgica no estado. O procedimento será realizado pelo Hospital do Rim, a partir de janeiro do próximo ano.

Estiveram presentes na solenidade também o representante do então deputado federal, Raimundo Angelim, Evandro Luzia; o representante da Controladoria Geral da União, Umberto Baltar; e o representante do Conselho Regional de Medicina, Alan Areal.

O que disseram

“Meus parabéns ao João Paulo, tenho certeza que nosso objetivo de zerar as filas do transplante de rim e transformar o Acre em referência nesse procedimento vai ser alcançado”, secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal

“Para o próximo ano já destinei mais de R$ 18 milhões em emendas para a Saúde, e boa parte desse montante vai ser destinado para que a Fundhacre continue desempenhando esse bom trabalho”, deputado federal, Coronel Ulysses.

“As pessoas do nosso estado buscam Saúde, e a Fundhacre tem atendido a todos muito bem e com muito carinho, o governo tem mostrado o empenho em servir à população com os vários concursos realizados, empossando novos servidores e realizando importantes reformas como essa entregue hoje”, deputado estadual Luiz Gonzaga.

Com informações da Agência de Notícias do Acre