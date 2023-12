Ex-diretor da Globo revela detalhe de órgão sexual de Alexandre Frota

O ex-diretor da Globo Pedro Vasconcelos fez revelações sobre o período em que ele e Alexandre Frota trabalharam juntos na emissora e dividiram o mesmo camarim. Em conversa com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, no podcast Papagaio Falante, ele foi questionado sobre o tamanho do órgão sexual do ex-ator e não fugiu da pergunta.

“O cara ficou no mesmo quarto que Alexandre Frota, meu irmão”, começou Mallandro, arrancando risadas das pessoas em volta. E Pedro Vasconcelos confirmou a informação:

“Dividimos camarim, fomos casados, fui casado com Alexandre Frota por um ano e meio. Era eu, Frota e Nelson Freitas, era um triângulo, em 1992”, recordou ele. Em seguida, Sérgio Mallandro pediu que ele contasse sobre o dia que encontrou o colega peladão, pintando o camarim.

“Ele tava pelado pintando o camarim de vermelho e preto. Falei: ‘Alexandre o que você tá fazendo?’. E ele falou o seguinte: ‘Pedrinho, estou pintando o camarim de vermelho e preto, entendeu, porque o Flamengo vai ser campeão brasileiro hoje, e é isso sacou’. E aí eu falei ‘car*lho’… E graças a Deus deu certo, naquele ano o Flamengo foi campeão brasileiro”, detalhou.

Questionado sobre o tamanho da genitália de Frota, se é como nos filmes adultos dos quais ele participou, o ex-diretor relatou: “Sinceramente eu vi… E era uma Scania. É como nos filmes”, brincou.

Na TV Globo, Pedro Vasconcelos dirigiu diversas novelas, como Top Model (1989), Vamp (1991), A Favorita (2008) e A Força do Querer (2017).

Relação de Frota e Gabigol após episódio em cassino

Alexandre Frota participou do podcast GeralPod e relembrou o episódio em que encontrou Gabriel Barbosa, o Gabigol, embaixo de uma mesa em um cassino clandestino em São Paulo, em 2021. Na ocasião, o então deputado federal chegou ao local com a policia para acabar com a aglomeração.

No bate-papo, Frota, que é flamenguista, contou como ficou sua relação com Gabigol após a situação. A revelação foi feita depois que o apresentador mencionou a diferença da relação com os jogadores antigos e dos tempos atuais.

“O Leandro fala até hoje do Flamengo e chora, se emociona. Hoje você não consegue chegar em um jogador reserva do Flamengo e falar com o cara. Por exemplo, se você ligar pro Gabigol agora ou mandar uma DM lá, ele te responde?”, perguntou.

Alexandre Frota, então, surpreendeu ao contar que foi bloqueado pelo atacante rubro-negro. “Ele não me responde porque ele me bloqueou no Instagram por causa da parada que eu achei ele embaixo da mesa em uma espécie de puteiro junto com cassino”, disse ele.

Na sequência, o ex-ator pornô deu mais detalhes. “3h30 da manhã encontrei Gabigol embaixo da mesa. E encontrei porque um garçom me avisou“, completou.

Frota ainda revelou que, a princípio, a denúncia era de que no local acontecia uma festa LGBTQIA+. No entanto, ao chegar no lugar viram que se tratava de um cassino. “Entramos e depois de uns 40 minutos que a gente já estava lá, chega um garçom pra mim: ‘Seu Frota, eu quero colaborar… O Gabigol tá ali embaixo daquela mesa. Tá ele, uns 15 amigos e mais um monte de piranha’”.

Ele continuou: “Eu fui com ele e percebi que tinha o Vip do Vip. Quando eu fui caminhando, tinha um monte de Gabigol, um monte de parça, tudo igual. E um monte de mulher. O delegado já foi batendo na mesa e pedindo pra todo mundo sair. A mesa começou a mexer e foi saindo uma pessoa com um terno branco na cabeça e estava de short, aí eu olhei e vi a tatuagem da Libertadores na perna e falei: ‘Puta, é o Gabigol’”.

Alexandre Frota disse que Gabigol ainda tentou dar uma carteirada dizendo que precisava falar com o prefeito. Acontece que o prefeito já estava no local e não era mais quem o atacante do Flamengo achava que fosse. “Ele ficou puto, disse que estava ali só para jantar, que estava sendo exposto. Tinha um cara que a gente não sabe até hoje se estava com ele ou se colou lá na hora e o cara quis estressar e defender ele, aí botaram ele no chão e algemaram”, explicou o ex-deputado.

ara encerrar o assunto, Frota falou que o craque do Flamengo acha que ele quer tirar onda ao contar a história de que o pegou embaixo da mesa do cassino. Segundo o ex-ator pornô, eles têm gravações que mostram a cena mas que nunca foram expostas. “Ele ficou puto comigo porque eu conto essa história sempre e ele acha que eu fico querendo levar uma porque encontrei ele. Juro que eu não queria encontrar o Gabigol. Nem nos meus maiores pesadelos eu pensei em tirar o ídolo do Flamengo debaixo da mesa. Foi foda porque ele estava naquela fase dele e sobrou pra ele”.