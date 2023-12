Exclusivo: acreanos agitam show de Safadão em navio e cantor registra momento; vídeo

Onde tem acreano, a festa é garantindo, e isso é a mais pura verdade. No show do cantor Wesley Safadão neste domingo (31), os acreanos marcaram presença com direito a interação com o astro da música brasileira.

Entre os acreanos, o empresário Pepeu Santana e sua esposa, a princesa da ExpoSena 2023 e cirurgiã dentista, Waleska Tamara, desfrutam de um cruzeiro que saiu de Santos com destino ao Rio de Janeiro onde faz sua parada final no Réveillon de Copacabana. Em clima de festa, a turma já se animou com o show de Safadão em alto mar.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet recebeu com exclusividade a turma acreana curtindo com Safadão. Assista: