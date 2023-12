Exclusivo: Doze personalidades acreanas e seus signos; veja aqui

Áries – 21 de março a 19 de abril

Áries – O agitado e corajoso carneiro tem uma vibração próspera, sem grandes obstáculos. Sua disposição em conquistar o mundo pode deixar a vida afetiva em segundo plano, o que não é nem um pouco recomendado. Arianos correm tanto que esquecem que tem corpo. Para 2024 é recomendado que coloquem a saúde na agenda do dia-a-dia, e pararem para apreciar os momentos e serem apreciados. Os(as) nativos(as) desse signo são fortes e leais. É lindo de ver arianos em ação, então observe!

Touro – 20 de abril a 20 de maio

Touro –Faz tempo que os taurinos estão lidando com muitas mudanças, mas o ano novo ainda não traz aquela estabilidade que tanto buscam. Tem muita descoberta a ser feita pra completar o amadurecimento. Cuidado com excesso de exigência na vida afetiva. A saúde vai bem, mas a prudência na alimentação é bem-vinda. Cuide-se mais! O taurino é confiável, tem muito bom gosto e é muito agradável! Você que está perto de um, com certeza, já percebeu!

Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos – “Filhotinhos” mercúrio, os geminianos são inteligentes e divertidos. Quem tiver um(a) geminiano(a) nas proximidades, veja como ele/ela são bons de assunto. Divertem qualquer festa! O campo profissional desse signo tende ao sucesso! Em 2024, o planeta Júpiter vai expandir sua vida em todas as áreas! Um ano em que podem se aprofundar nas relações amorosas, pois querem mais que um simples “contatinho”, e para isso, vão precisar se abrir mais. Sorte extra com ganhos, mas atenção com a saúde emocional.

Câncer – 21 de junho a 22 de julho

Câncer – Os sensíveis e cuidadosos cancerianos, regidos pela lua, a dona do nosso humor, vão ter como prioridade, a renovação da vida amorosa. O que não estiver alinhado pode acabar de uma vez ou renascer e ganhar força. A esses(as) nativos(as), a vida dá a oportunidade alavancar a carreira e trazer estabilidade. Cuidado pra não acumular estresse. O estômago desse signo é sensível, então coma e beba com moderação. O apoio do canceriano é quase ilimitado, se você tem um caranguejo, cuide bem dele!

Leão – 23 de julho a 22 de agosto

Leão – Generoso(a), de coração valente, os(as) nativos(as) de leão tendem a ter um ano cheio de movimentos positivos, cheio de novos amigos e contatos. Nesse quesito, promete ser um tempo divertido. A tendência na carreira é achar mais prazer no que faz, mas isso demora um pouco a equalizar. A saúde ficará melhor se adquirir algum hábito novo positivo e largar algo que já não esteja fazendo bem. Só quem caiu no gosto do leonino, sabe o que ele é capaz de oferecer, então, se puder, retribua!

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem – Dinâmicos(as) e assertivos(as) e, ainda por cima, cheios de ideias novas nesse novo ciclo, os(as) virginiano(as) estão certo em querer melhorar as finanças e encontrará a forma se comunicando e entendendo quais são as necessidades das pessoas. A afetividade esse ano tem bastante relevância. Cuidado com o senso crítico aguçado que leva muita energia vital embora e ainda atrapalha suas relações. Se poupe! Se você convive com um(a) virginiano(a) pertinho, acalme este ser incansável.

Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Libra – Belo e charmoso signo. A balança vai funcionar muito bem, e o campo profissional estará destacado. Claro que libra quer é amar alguém, mas – caso esteja solteiro(a) – tem que ter bastante cautela esse ano pra escolher. A vida financeira tem um ótimo encaminhamento, mas tem um tempo até a organização chegar. Com a rotina de trabalho intensa, pode dar uma canseira no charme desses “filhos de Vênus”. Quer mais elegância e diplomacia pra sua vida? Chame um(a) libriano(a) que ele te ensina.

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião – Esses seres intensos e misteriosos vão ter um bom ano. Plutão entra em aquário nesse 2024, trazendo muito agito, muita parceria e muito gás para o escorpiano. Não irão faltar inspiração nem novidades. Esse ano irão chamar muita atenção, ter muitos flertes, e por isso mesmo cuidado com expectativas muito altas. É só questão de bom senso. É muito fácil esse signo se estressar, então use a estratégia a seu favor para não desperdiçar energia. Conquistar a confiança do escorpião não é fácil, mas uma vez que você consegue, são os melhores amigos que alguém pode ter.

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário – Positividade e fé ajudam a definir o(a) nativo(a) de sagitário. O Centauro é bem aventureiro, mas é certo que quer calmaria no coração nesse ano. Na carreira virá mais abertura pra crescer, serão muitas as opções de caminho e ajuste de foco pra tomar decisões. O fígado que é uma parte sensível deste signo, tem que ser bem tratado, com alimentação leve e exercícios. Não existe tédio ao lado de um sagitariano, ele deixa tudo maior e mais interessante!

Capricórnio – 22 de dezembro a 19 de janeiro

Capricórnio – Bem centrado(a) e realista. É um tempo diferente para a “cabra da montanha”. Seu regente, saturno, entra em peixes, o que parecia ser tão concreto e palpável, vai se tornar mais complexo. Expansão de consciência! Parece clichê, mas chegou a hora! A vida vai pedir criatividade e sensibilidade. As exigências nos relacionamentos estarão maiores. É importante estar preparado para o dia-a-dia incomum. Anime e incentive o(a) capricorniano(a) mais próximo de você, pois quando eles querem se divertir, são os mais engraçados. E quase ninguém repara nisso!

Aquário – 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Aquário – Para este(a) nativo(a) inovador e agregador é uma excelente época para colocar as finanças em dia! Força pra realização de propósitos e planejamento futuro. Muitas ideias boas precisam ser aproveitadas. A área amorosa é das mais movimentadas, mesmo assim o “aguadeiro” (solteiro/a) não parece querer se prender. Como o emocional vai ficar agitado, quanto mais atividades que levem ao relaxamento, melhor! Convidem os aquarianos para as festas e eles trazem a diversão. Também escute as suas ideias, pois sempre tem algo novo a ser considerado.

Peixes – 19 de fevereiro a 20 de março

Peixes – Os seres mais amorosos e sonhadores do Zodíaco terão bastante responsabilidade com a presença de saturno nesse signo. Época de fazer tudo da melhor forma possível, não podem deixar nada mal feito ou pela metade. A vida pede mais firmeza. Sua honestidade e habilidades podem ser testadas, mas o que vem adiante é estrutura para o sucesso! A independência emocional traz clareza para as relações e um bom ajuste no cotidiano será necessário para deixar a saúde em dia. Não tem quem não seja encantado por um peixinho ou peixinha, são muito inspiradores.