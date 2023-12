Faccionado leva tiro na cabeça e é levado em estado gravíssimo ao PS de Rio Branco

O silêncio nas ruas do bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco, foi rompido na madrugada deste domingo (24) por disparos de arma de fogo que deixaram um homem gravemente ferido. A vítima, identificada como Alessandro da Silva Almeida, de 28 anos, foi encontrado caído de bruços em via pública, apresentando um sangramento constante na região da cabeça.

Os moradores, ao saírem de suas residências para verificar o ocorrido, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe de suporte avançado chegou rapidamente ao local, onde constatou a gravidade do ferimento.

O momento foi de tensão, e os paramédicos realizaram procedimentos emergenciais, incluindo a intubação, conseguindo estabilizar a vítima. Em seguida, Alessandro foi encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

A Polícia Militar, acionada logo após o incidente, esteve no local para coletar informações sobre a tentativa de homicídio. Após uma pesquisa sobre o histórico de Alessandro, foi revelado que ele possui diversas passagens pela justiça e estava em liberdade provisória. Recentemente, ele e um comparsa foram detidos por tráfico de drogas, sendo encontrados em posse de dois tijolos de maconha, pesando mais de um quilo, além de uma quantia em dinheiro. A prisão ocorreu na semana passada, dia 13, sendo posteriormente soltos durante a audiência de custódia.

Segundo informações, Alessandro residia no bairro Cidade do Povo e estava vinculado a facções criminosas que operam no Estado do Acre. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), assumirá as investigações do caso.

As informações apontam que a tentativa de assassinato ocorreu devido a um acerto de contas entre facções, a vítima era do CV e migrou pro Bonde dos 13.