FADE abre filiações para professores e atletas visando a próxima temporada

A Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) publicou uma portaria e autorizou filiações para professores e estudantes/atletas de maneira individual. O objetivo da entidade é ter nas competições em 2024 somente profissionais e estudantes cadastrados na entidade.

“Os eventos promovidos em 2023 contaram com estudantes/atletas filiados ou somente registrados nas escolas. Queremos ampliar as filiações e o estudante/atleta precisará somente comprovar a sua matrícula em alguma escola. Essa é uma forma de democratizar e oportunizar ainda mais o acesso às qualificações, competições e atividades realizadas pela entidade”, explicou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar, João Renato Jácome.