Família de bebê que foi retirado da mãe celebra primeiro Natal com o filho após quase um mês em casa

O bebê Arthur Gael completou cinco meses no último domingo (10) e segundo a família, ele é a maior alegria neste fim de ano. Quase um mês após o menino retornar para a casa, a família compartilha momentos felizes da rotina com o bebê nas redes sociais. A mãe da criança, a psicóloga Gilmara Furuno, contou ao site G1 que o retorno dele era tudo que a família esperava e comemora o primeiro Natal com o filho.

SAIBA MAIS: Caso Arthur Gael: após três meses em abrigo, bebê tirado dos pais retorna à família

De acordo com Gilmara, o menino segue ganhando peso e tem passado por consultas médicas. A família também é acompanhada pela equipe do Educandário Santa Margarida, onde o menino permaneceu por quase três meses. Arthur Gael retornou para a casa dos pais após nova decisão da Justiça do Acre. A criança deixou o abrigo no dia 14 de novembro.

Abrigo

Artur Gael foi tirado da mãe após denúncias feitas por profissionais do Hospital Santa Juliana. O pequeno Artur Gael, que acabou completando um mês de vida longe dos pais, foi encaminhado ao Educandário Santa Margarida, uma instituição de acolhimento, após alegações de que sua mãe, Gilmara Furuno, não estava cuidando adequadamente dele.

LEIA MAIS: Filho é retirado de mãe após denúncia de negligência; bebê é encaminhado ao Educandário

Gilmara deu à luz a Artur Gael em 10 de julho, enfrentando complicações de saúde durante o parto que incluíram problemas cardíacos. Isso resultou em sofrimento fetal, afetando diretamente a saúde da criança. Apesar das adversidades enfrentadas durante o nascimento, no dia 12 de julho, tanto Gilmara quanto o bebê receberam alta médica. No entanto, preocupações logo começaram a surgir em relação à saúde da criança.

Com o passar dos dias, Artur Gael continuou a perder peso, chegando a perder um total de 1 kg. Gilmara, atenta à situação, procurou ajuda médica em diferentes unidades de saúde da cidade. No entanto, as primeiras avaliações indicavam que a perda de peso era considerada “normal” para um recém-nascido.

Após dez dias, diante da persistente perda de peso do bebê, Gilmara optou por buscar ajuda na unidade de saúde da Vila Ivonete. Lá, os profissionais de saúde direcionaram a mãe e a criança para o Pronto-Socorro de Rio Branco. Foi nesse momento que a situação de Artur Gael tomou um rumo inesperado. A equipe médica que atendeu Gilmara e o bebê identificou que a criança estava enfrentando um problema metabólico disfuncional.