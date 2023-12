Família morre em acidente no MT enquanto ia para velório em Rondônia

Um trágico acidente aconteceu na noite de quinta-feira (30) na BR-174, na cidade de Comodoro, no Estado do Mato Grosso (MT).

Todas as vítimas seriam parentes do idoso José Antônio de Paula, de 74 anos, que morreu em acidente envolvendo um carro com um caminhão do DER na tarde de ontem (30) na RO-257, entre os municípios de Ariquemes e Machadinho do Oeste, em Rondônia.

As cinco vítimas fatais estavam vindo no carro modelo Gol de Campos de Júlio (MT) para Ariquemes (RO) onde iam participar do velório do idoso José Antônio.

As vítimas fatais do acidente no Mato Grosso eram neto, filhos e genro do idoso.