Família visita luzes de Natal e comemora aniversário de 1 ano de bebê: “Nosso presente”

Na noite desta sexta-feira (22), a Prefeitura realizou um desfile com carros, motos e bicicletas com enfeites de Natal. Na Praça da Revolução, local onde estão as ornamentações natalina, estava uma família que, além de prestigiar as luzes, comemorava antecipadamente o aniversário de 1 ano do filho, que é celebrado dia 25 de dezembro, no Natal.

O pai do bebê, Matheus Caio, está visitando a praça ornamentada pela primeira vez em 2023 e ressaltou que a decoração está linda. “A iluminação ficou bacana e a ornamentação tá bem feita, trabalhou bacana esse ano”, declarou.

Matheus estava acompanhado da esposa e da filha de 6 anos. “Nós estamos comemorando também o aniversário do bebê, que é nosso presente de Natal. Ele faz aniversário de 1 ano no dia 25”, disse.

Além de Matheus com os filhos, estavam centenas de outras famílias com crianças, idosos e adultos para prestigiar as luzes e a decoração.