Fazendeiros do Acre são acusados de ameaçarem com tiros ocupantes de área na divisa com o AM; VÍDEO

Vídeos divulgados nesta quinta-feira (7) pela Revista Cenariun Amazônia, de Manaus (AM), mostram trabalhadores rurais expulsos a tiros de um local em que quebravam castanhas numa área que alegam pertencer à União e que fazendeiros conhecidose que atuam há décadas no Acre, Sidney Sanches Zamora e Sidney Sanches Zamora Filho, reivindicam como propriedade da família. As imagens foram checadas pelo site ContilNet.

A área em questão fica localizada em Lábrea, no sul do Amazonas, e próximo a Boca do Acre, na divisa com o Acre. A localidade possui um projeto de assentamento junto ao Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (Incra). Na região, vivem cerca de 200 famílias desde 2011.

Ali, segundo a revista amazonense, está localizada uma área de ocupação chamada Marielle Franco, onde moradores disputam a propriedade com a família Zamora. Para expulsar os trabalhadores do local, na manhã de quarta-feira (6), homens que estariam a serviço dos fazendeiros fizeram ameaças e chegaram a fazer tiros como forma de intimidações. Ninguém saiu ferido.

Os fazendeiros de sobrenome Zamora são donos da Fazenda Palotina, apontada como pivô de conflito de terras que existe há décadas na região. A área em disputa alcança cerca de 150 mil hectares e é reivindicada por moradores da Comunidade Marielle Franco, que alegam que a terra é da União. O clima de tensão aumentou por causa das ameaças e dos tiros disparados.

Os fazendeiros são vistos nos vídeos acompanhados de pelo menos dois homens armados, ordenando que as pessoas se retirassem do local, sob alegação de serem donos das terras. Pai e filho afirmaram que estão há quatro décadas na região e não teriam que atestar a posse do terreno ao grupo, segundo disseram lideres dos trabalhadores sobre a resposta que obtiveram quando fizeram cobrança sobre os documentos capazes de atestar a propriedade.

“Eu não tenho que provar nada para vocês (…) eu sou o dono da terra há 40 anos”, disseram os fazendeiros aos gritos, mostra o vídeo. Em outro vídeo, é possível ouvir quando alguém diz: “Volta para casa, aqui tem dono”. Em seguida, ouve-se o barulho de disparo de arma de fogo.

Os ocupantes da área também denunciam a derrubada ilegal de castanheiras, para retirada de madeira ilegal, através de um ramal foi aberto em meio à mata.

Um dos líderes do movimento, identificado por Paulo Araújo, disse à revista CENARIUM, temer pela vida. “Está um conflito intenso. Estou com medo disso acabar em morte. Queria que a Polícia Federal viesse até o local para amenizar a situação e deixar que a Justiça resolva, porque, senão, vai dar problema. A gente está preocupado, pois tem três pessoas [da comunidade] que estão sumidas”, relata a liderança.

O coordenador-geral do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Daniel Josef Lerner, afirmou à reportagem da revista do Amazonas que uma equipe da PF foi acionada e deve chegar na localidade ainda nesta quinta-feira.

A reportagem do ContilNet não conseguiu contato com os fazendeiros acusados nem tampouco conhece a identidade de seus advogados.