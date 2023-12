Federação acreana de esportes aquáticos fecha temporada de 2023 com números expressivos

A Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA) fechou a temporada de 2023 com números expressivos nas competições em piscinas de 25 e 50 metros.

“Os nossos atletas conquistaram 51 recordes na temporada. Sete marcas foram no absoluto e isso é muito significativo. Tivemos um ano para comemorar”, declarou o presidente da FAEA, professor Ricardo Sampaio.

Calendário 24

Segundo Ricardo Sampaio, o calendário de 2024 deve ser iniciado na primeira quinzena do mês de março. Contudo, as reuniões com os dirigentes de clubes e a assembleia geral da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) podem mudar esse planejamento.

“Costumamos avaliar todas as situações. Os dirigentes e treinadores podem sugerir algo diferente para começar o ano”, explicou o dirigente.

Parceria com a FADE

De acordo com Ricardo Sampaio, a parceria com a Federação Acreana do Desporto Escolar ficou encaminhada e isso pode aumentar o número de eventos no próximo ano.

“Tivemos uma primeira reunião e no segundo encontro iremos fechar os eventos que serão promovidos. Teremos mais natação em 2024”, afirmou o presidente.