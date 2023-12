Federação de Beach Soccer elege primeira mulher presidente

A acadêmica de medicina e administradora de empresas Raquel Sena Pessôa foi eleita a nova presidente da Federação Acreana de Beach Soccer (FABS). A Assembleia Geral Extraordinária foi realizada na tarde desta quarta, 13, e Dhonata Souza será o vice-presidente da entidade.

Clubes filiados

A Assembleia foi convocada pelos clubes filiados e a eleição da presidente ocorre após um hiato de quase dez anos. Raquel Sena terá um mandato de quatro anos e foi indicada pela Associação Desportiva Filhos do Rei (Asdefir), clube fundador da FABS.

“Ficamos felizes em poder contribuir com o desenvolvimento do esporte. Sou árbitra desde 2005, atuou na gestão esportiva por muitos anos, mas assumiu uma entidade aumenta a responsabilidade principalmente em uma modalidade com muitos praticantes. Me sinto capaz para essa missão e grata por ter sido indicada”, declarou a presidenta eleita.

Mulheres no poder

A presidenta da Associação Desportiva Estrelinha (Adespe), Solange Silva, comemorou a ascensão das mulheres na FABS. “É importante empoderarmos as mulheres. Nós somos capazes. Estamos dando um exemplo de gestão esportiva. A Raquel é uma profissional de excelência e irá contribuir muito com a modalidade”, afirmou a dirigente do Estrelinha.