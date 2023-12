Fernanda Montenegro e Fernanda Torres se encontram com Papa Francisco e recebem bênção no Vaticano

Na postagem, a legenda escrita pela atriz diz: “Amém”.

Nos comentários da publicação, fãs celebraram o momento. “[O Papa] recebeu a benção direto da Nossa Senhora”, escreve um internauta, em referência ao papel de Fernanda em “O auto da compadecida” (2000), quando interpretou a santa católica — uma continuação do filme tem previsão de chegar aos cinemas no ano que vem .

Antes do encontro com o Pontífice, a atriz veterana, de 94 anos, e a filha passaram a noite de Natal na Itália. De acordo com o perfil do site Vatican News, também assistiram a missa presidida por Francisco o marido de Fernanda Torres, Andrucha Waddington, e os filhos do casal.