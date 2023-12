Fernando Weber embarca para disputa do Campeonato Brasileiro Juvenil de Natação

Fernando Weber (Papelaria Colegial e Clínica Yomura) viaja na madrugada desta terça, 5, para São José do Rio reto, São Paulo, e na quinta, 7, começa a disputar o Campeonato Brasileiro Juvenil de Natação.

“Realizamos o trabalho dentro do planejado e vamos esperar pela disputa das provas”, comentou o técnico Hélio Guimarães.

Três provas

Fernando Weber vai nadar as provas dos 100 borboleta, na quinta, dos 100 livres, na sexta, e dos 50 livres, no sábado. “Se conseguir ficar entre os oito melhores tempos, disputa a final A. Entre os 16, compete na final B. A competição vai ser fortíssima”, avaliou o treinador.

Apoio da AABB

O presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio, destacou o apoio da AABB na participação de Fernando Weber no Brasileiro. “O presidente da AABB (Walter Luiz) foi importante nesse processo para a volta do Acre à disputa do Brasileiro. A mãe do Fernando quis o filho no torneio nacional e fomos construindo essa participação”, explicou Ricardo Sampaio.