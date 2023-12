Empresária Karluzie Lucena comemora aniversário de 59 anos em Sena; vídeo e fotos

A empresária Karluzie Lucena reuniu neste domingo (24) familiares e amigos em um almoço íntimo para comemorar seus 59 anos. O evento, que aconteceu na residência da aniversariante, localizada no bairro do Bosque, em Sena Madureira, foi marcado por momentos de descontração e alegria.

Acompanhada dos filhos Kaio, Gabriel e Ariel, do esposo Célio, das irmãs Karlacy e Alexandrina, e do pai Tião Lucena, Karluzie celebrou a data especial ao som do tradicional “Parabéns”, acompanhado por um bolo decorado, docinhos e uma variedade de quitutes.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, marcou presença no evento, que contou com a presença de convidados seletos, tornando a celebração ainda mais exclusiva e especial.

Karluzie expressou sua gratidão e alegria ao celebrar mais um ano de vida. “Agradeço por mais um ano de experiências e aprendizados. Que a vida continue sendo repleta de momentos felizes e realizações”, declarou a aniversariante do dia.

Veja fotos e vídeo exclusivas do aniversário da empresária: