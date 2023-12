Final do Mundial de Clubes: Tudo sobre Manchester City x Fluminense

A final do Mundial de Clubes da FIFA chega nesta sexta-feira (22) com muita expectativa entre os amantes do futebol. O confronto entre Fluminense e o Manchester City, da Inglaterra, será disputado no King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita. E para um confronto deste tamanho, as apostas esportivas estão pegando fogo.

Sendo assim, confira o conteúdo a seguir para ficar por dentro das melhores informações sobre o jogo que dará o título inédito ou para os brasileiros ou para os ingleses.

Data e Hora da Partida

O jogo entre Manchester City e Fluminense está marcado para esta sexta-feira (22), às 15h (de Brasília). A partida acontecerá no estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita. Além disso, o resultado do duelo decidirá qual dos dois times conquistará pela primeira vez o título do Mundial de Clubes da FIFA.

Onde Assistir à Final do Mundial de Clubes

Para todos aqueles apaixonados por futebol, o duelo da final do Mundial de Clubes entre Manchester City e Fluminense é um grande evento. Além da certeza de um campeão inédito, o confronto traz muito interesse por conta da disputa entre Fernando Diniz e Pep Guardiola. Por isso, assistir a esse evento é quase uma obrigação para quem gosta do esporte.

As transmissões serão feitas de maneira gratuita na TV aberta, pela Globo. Além disso, os canais de Youtube e Twitch do influenciador Casimiro, a CazeTV, passarão o jogo de graça. Então, aproveite para assistir enquanto faz a sua aposta ao vivo, aumentando suas chances de acerto.

Palpites e Prognósticos para Manchester City x Fluminense

A partida da grande final do Mundial de Clubes promete ser emocionante, colocando dois estilos de jogo ofensivos em combate. Será a oportunidade para ver se a forma de jogar do treinador Fernando Diniz é forte o suficiente para derrotar a grande potência europeia da temporada, o Manchester City de Pep Guardiola.

Apesar de algumas baixas importantes no time, como Haaland e De Bruyne, o City ainda tem amplo favoritismo para o duelo. Isso porque, é uma equipe com uma base que joga junto há muito tempo, jogadores de renome e com muita qualidade e um poderio ofensivo impressionante. Porém, o jogo contra o Urawa Red Diamons, na semifinal, pode ter mostrado um pouco de falta de interesse dos ingleses.

Pensando nisso, um dos maiores trunfos que o Fluminense pode ter, é utilizar esse “relaxamento” do City, para aprontar na grande final. E não é de hoje que o clima de “já ganhou” dos times europeus pode se tornar um pesadelo na cabeça deles. Então, se você acredita que o Tricolor tem alguma chance, a odd 10.64 da Betsul pode ser um bom presente de Natal.

Análise Tática

Há muito para se discutir antes de enfrentar uma equipe tão entrosada como a do Manchester City. Será que Diniz deve brigar para ter a posse de bola contra um time que domina essa estatística há anos? Essa análise tem que ser feita minuciosamente, porque se o Fluminense deixar os mesmos espaços que deixou contra o Al Ahly na semifinal, o ataque dos Citizens com certeza não vai perdoar.

Por outro lado, o time de Guardiola também não é imbatível e uma pressão muito bem feita pode fazer a defesa deles se complicar, assim como aconteceu contra o time japonês. A verdade é que um jogo dessa dimensão é resolvido em detalhes. E o Fluminense terá que ter 100% de concentração para conquistar o Mundial de Clubes.

Principais Odds para o Jogo

Confira a tabela com as melhores odds e mercados para o confronto final do Mundial entre Manchester City x Fluminense:

Mercado Aposta Odds Vencedor do Jogo Manchester City (1) 1.27 Vencedor do Jogo Empate (X) 5.55 Vencedor do Jogo Fluminense (2) 10.64 Total de Gols Acima de 2.5 1.65 Faixa Total de Gols 2-3 1.96 Vencedor do Encontro / Total de Gols (1) / Acima de 2.5 1.70

Como Apostar no Mundial

Pegou as melhores informações da final do Mundial de Clubes? Então, acesse uma das casas de apostas mais confiáveis do país, a Betsul, e faça suas apostas esportivas. No site você ainda conta com a promoção Mundial de Prêmios, que te dá 50% de bônus até R$150, caso você acerte a aposta. Lembrando que o bônus está sujeito à Rollover.

Mas fique atento, apenas maiores de 18 anos podem se registrar e apostar. Além disso, a Betsul se preocupa com seu apostador. Por isso oferece a ferramenta do Jogo Consciente e ainda um atendimento de excelência. Palpite com responsabilidade.