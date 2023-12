Forças de segurança têm realinhamento salarial concedido pelo Governo do Estado

Com o objetivo de dar melhores condições salariais aos profissionais das forças de segurança, visando valorizar o trabalho, a eficiência, e motivar ainda mais as instituições, o Governo de Rondônia apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO), propondo aumento salarial aos servidores da Segurança Pública.

O projeto foi aprovado por unanimidade na quarta-feira (13), em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa do Estado. O investimento corresponde a um montante de mais de R$ 800 milhões, e contemplará os policiais Civis, Militares, Bombeiros Militares, Polícia Técnico-Cientifica (Politec), policiais penais e socioeducadores.

O reajuste salarial para a classe dos policiais e bombeiros militares, vai de 16,11% a 89, 49%. Já para a Polícia Civil e Polícia Técnico-Cientifica, o percentual varia de 0,50% a 56,00%, que vão ser implementados entres os anos de 2023 a 2026.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha salientou a relevância dos servidores da Segurança Pública para a sociedade. “Esses profissionais que merecem todo respeito e reconhecimento, terão a merecida melhoria salarial, fazendo jus ao serviço que prestam garantido a segurança à nossa sociedade. De forma geral, este é um momento para a consolidação das categorias envolvidas com a segurança”, expressou, ainda “Conseguimos aprovar o realinhamento salarial dos nossos profissionais. Uma forma de reconhecer o trabalho desses homens e mulheres valentes. Quero agradecer aos deputados que aprovaram esse projeto antes do recesso parlamentar, dando celeridade a esse processo. Fico feliz em cumprir essa missão com meus amigos das forças de segurança, mas isso é apenas o começo! Forte abraço e que Deus nos abençoe!”

O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Vital, reforçou a importância desse realinhamento para as forças. “Agradecemos ao Governo do Estado pelo compromisso que tem com a segurança pública e com a população. Quem ganha é a sociedade, com profissionais mais aguerridos e motivados para continuar prestando esse relevante trabalho para os rondonienses”, enfatizou.