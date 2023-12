Fraude no pagamento de aposentadoria é investigado pela PF em Rondônia

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação contra fraude no recebimento de aposentadoria nesta última quarta-feira (6), em Rondônia. Durante a ação, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em São Miguel do Guaporé.

Segundo a PF, as investigações iniciaram depois que o Ministério Público Federal (MPF) indicou uma possível fraude no recebimento do benefício em Rondônia.

Durante a apuração dos fatos, a polícia constatou que o titular do benefício, que havia pedido a aposentadoria e em seguida protocolado sua desistência, percebeu que o pagamento estava sendo feito a uma outra pessoa.

De acordo com a PF, além de estar recebendo o dinheiro indevidamente, o suspeito também induzia ou mantinha em erro a Caixa Econômica Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em nota, a Polícia Federal revelou que os investigados poderão responder pelo crime de estelionato.