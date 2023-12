Friale faz previsão do tempo para hora da virada em Rio Branco e no interior; veja

Acontece neste domingo, 31 de dezembro, a festa de virada do ano. Em Rio Branco, a queima de fogos será no Arena da Floresta e na Gameleira. Já em Cruzeiro do Sul, a festa acontece na Praça Orleir Cameli, bem no Centro da cidade.

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, o meteorologista Davi Friale, informou como ficará o tempo na hora da virada na capital e no interior.

Os rio-branquenses devem enfrentar um domingo com chuvas, porém, na hora da contagem, á 00h, Friale prometeu que não haverá chuvas intensas na capital.

“As chuvas podem acontecer de maneira pontual e passageira. Nada que seja em proporções alarmantes. Mas na hora da virada, não haverá chuvas”, disse o meteorologista.

Porém, há chances de ocorrer chuvas na virada de ano em Cruzeiro do Sul, 2ª maior cidade do Acre.

Assista: