Galvez anuncia contratações caseiras e prepara “pacote” de estrangeiros

O zagueiro Martony, o volante Vicente e os meias Baby e Matheus Hassen foram os primeiros nomes divulgados pela diretoria do Galvez para a disputa do Campeonato Estadual de 2024.

“Não estamos anunciando os atletas porque precisamos ter os contratos assinados. Esses primeiros nomes estão certos no Imperador e nossa meta é lutar pela conquista do título”, declarou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Reforços estrangeiros

Com indicações do técnico Marcelo Brás, o Galvez fechou contratações no mercado Sul-Americano. Esse é um tema tratado com discrição no Imperador.

“Vamos ter atletas de qualidade e não podemos correr o risco de perder esses jogadores. O conhecimento do Brás por ter trabalhado no futebol da Bolívia fez a diferença para termos atletas com qualidade”, explicou o presidente.

No dia 15

Segundo Igor Oliveira, a preparação do Imperador será iniciada no dia 15 de janeiro no CT do clube.