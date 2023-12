Gerlen Diniz lidera pesquisa eleitoral em Sena Madureira, aponta Instituto Data Control

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Data Control revela um cenário favorável para o deputado federal Gerlen Diniz (PP) no município de Sena Madureira, no estado do Acre. Os dados foram coletados no dia 23 dezembro de 2023, a partir de uma amostra de 148 entrevistas, apresentando uma margem de erro de 3% para mais ou para menos e um intervalo de confiança de 95%.

Na categoria de resposta espontânea, Gerlen Diniz se destaca com 25% das intenções de voto, seguido por Alipio Gomes com 7,4%, Mazinho com 6,1%, nenhum/nulo com 2%, e expressivos 59,5% dos entrevistados que afirmaram não saber ou não responderam. Essa categoria é aquelas onde o entrevistador não apresenta nome de nenhum candidato.

Na primeira simulação estimulada, Gerlen Diniz mantém sua liderança com 52,7% das intenções de voto. Alipio Gomes figura em segundo lugar com 15,5%, seguido por Altemir Lira com 6,1%, Danielzinho com 5,4%, Elvis Dany com 4,7%, e Bruno do Roselão com 1,4%. Aqueles que declaram voto nulo ou nenhum somam 6,8%, enquanto 7,4% afirmam não saber em quem votar.

A segunda simulação estimulada reforça a liderança de Gerlen Diniz, que alcança expressivos 66,7% das intenções de voto. Alípio Gomes e o candidato do atual prefeito Mazinho, que não pode mais concorrer, aparecem empatados com 20,4%. Aqueles que não sabem em quem votar representam 4,8%, e 8,2% declaram voto nulo ou nenhum.

Quanto à rejeição dos candidatos, Alípio Gomes lidera com 19,6%, seguido por nenhum candidato, com 17,6%. Gerlen Diniz aparece com 15,5%, seguido por Danielzinho e Bruno do Roselão, ambos com 14,2%. A rejeição a todos os candidatos é de 6,8%, enquanto Altemir Lira e Elvis Dany registram 6,1% cada.

Os números refletem a dinâmica eleitoral em Sena Madureira, sinalizando a consolidação de Gerlen Diniz como figura central nas preferências dos eleitores.