Germán Cano, do Fluminense, é eleito Rei da América

Germán Cano é o novo Rei da América. O atacante do Fluminense venceu o renomado prêmio do jornal uruguaio El País após ser campeão e artilheiro da Libertadores, com 13 gols em 12 jogos. Além disso, o jogador também balançou as redes 40 vezes no ano.

O jogador argentino venceu com ampla vantagem para os concorrentes Jhon Arias, companheiro de Fluminensem e os uruguaios Luis Suárez (Grêmio) e Nicolás De La Cruz (River Plate).

Além da premiação para Cano, o jornal também montou uma equipe ideal, com cinco do Fluminense. Sérgio Romero (Boca Juniors), Advíncula (Boca Juniors), Nino (Fluminense), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Piquerez (Palmeiras); André (Fluminense), De La Cruz (River Plate) e Alan Patrick (Internacional); Jhon Arias (Fluminense), Luis Suárez (Grêmio) e Gérman Cano (Fluminense); técnico: Fernando Diniz (Fluminense).

Confira todos os vencedores do prêmio de Rei da América:

2023 – Cano (ARG) – Fluminense

2022 – Pedro (BRA) – Flamengo

2021 – Julián Álvarez (ARG) – River Plate

2020 – Marinho (BRA) – Santos

2019 – Gabriel Barbosa (BRA) – Flamengo

2018 – Gonzalo Martínez (ARG) – River Plate

2017 – Luan (BRA) – Grêmio

2016 – Miguel Borja (COL) – Atlético Nacional

2015 – Carlos Sánchez (ARG) – River Plate

2014 – Teófilo Gutiérrez (COL) – River Plate

2013 – Ronaldinho Gaúcho (BRA) – Atlético-MG

2012 – Neymar (BRA) – Santos

2011 – Neymar (BRA) – Santos

2010 – D’Alessandro (ARG) – Internacional

2009 – Verón (ARG) – Estudiantes

2008 – Verón (ARG) – Estudiantes

2007 – Salvador Cabañas (PAR) – América do México

2006 – Matías Fernández (CHI) – Colo-Colo

2005 – Carlos Tévez (ARG) – Corinthians

2004 – Carlos Tévez (ARG) – Boca Juniors

2003 – Carlos Tévez (ARG) – Boca Juniors

2002 – Cardozo (PAR) – Toluca

2001 – Juan Román Riquelme (ARG) – Boca Juniors

2000 – Romário (BRA) – Vasco

1999 – Javier Saviola (ARG) – River Plate

1998 – Martín Palermo (ARG) – Boca Juniors

1997 – Marcelo Salas (CHI) – River Plate

1996 – Chilavert (PAR) – Vélez Sársfield

1995 – Enzo Francescoli (URU) – River Plate

1994 – Cafu (BRA) – São Paulo

1993 – Carlos Valderrama (COL) – Junior Barranquilla

1992 – Raí (BRA) – São Paulo

1991 – Oscar Ruggeri (ARG) – Vélez Sársfield

1990 – Raúl Amarilla (PAR) – Olimpia

1989 – Bebeto (BRA) – Vasco

1988 – Ruben Paz (URU) – Racing Club

1987 – Carlos Valderrama (COL) – Deportivo Cali

1986 – Antonio Alzamendi (URU) – River Plate