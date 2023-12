Gladson fala sobre mudanças no alto escalão do governo e garante que há espaço para indicados de Petecão

O governador Gladson Cameli negou os boatos de que fará mudanças na equipe de secretários e diretores do Governo em 2024. A informação foi dita pelo chefe do Poder Executivo durante entrevista ao podcast Papo Informal, do jornalista Luciano Tavares, nesta quinta-feira (29).

A única mudança significativa será na Secretaria de Governo (Segov). Gladson confirmou que o atual secretário Alysson Bestene vai deixar o cargo em 2024 para se dedicar à candidatura na disputa pela Prefeitura de Rio Branco. Com a saída, o secretário-adjunto da Segov, o ex-deputado Luiz Calixto, assume a chefia da pasta.

CONFIRA TAMBÉM: Gladson quer reestruturar base, confirma aliança com Petecão e fala sobre apoio a Bocalom

“Todo final e início de ano começa esse negócio, ‘cai um, cai outro’. Permanece todos. Eu não vou tirar ninguém. Em fevereiro, nós vamos sentar na mesa e realinhar tudo. Até porque os secretários , todos, se empenharam, estão se dedicando”, disse Cameli.

Com a volta do senador Sérgio Petecão à base do governo, supostas mudanças no secretariado de Gladson começaram a ser especuladas para a nomeação de indicados do senador, entre elas, a presidência do Detran/AC, chefiada pela policial militar Taynara Martins e a Secretaria de Meio Ambiente, coordenada pela jornalista Julie Messias. O governador negou a exoneração das duas. Questionado se haverá espaço para indicados de Petecão no Governo, Gladson foi enfático: “Calma! Tem espaço e muito”.

O governador disse que espera que em 2024 nenhum membro do alto escalão do governo ‘dê motivos para serem exonerados’.