Gladson recorre ao Banco Internacional para resolver problema fundiário no Acre

Em Dubai, durante a Conferência das Nações Unidas – COP 28, o governador Gladson Cameli se reuniu com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pediu ajuda para investimentos em um programa de regularização fundiária no Acre.

O BID já é conhecido por investir valores milionários no Acre. Só na gestão Cameli, especificamente na questão fundiária, foram mais de R$ 14 milhões de investimentos advindos do banco.

Esse é valor foi essencial para a entrega de títulos definitivos no Acre, que bateram recorde nos últimos anos. Porém, o governador quer mais investimentos.

“Uma das grandes prioridades desta gestão é avançar com o programa de regularização fundiária, é levar cidadania para quem vive e cuida das nossas terras, ajudando a preservar e a construir um Brasil e um Acre cada vez mais próspero. Por isso, reforço o pedido ao BID para que continue nos apoiando com a entrega de novos títulos”, disse Gladson.

Só em outubro, o governo do Estado entregou mais de 500 títulos definitivos em Senador Guiomard, município do interior. O valor total de investimentos superou os R$ 3 milhões.

Mais cedo, em agosto deste ano, o governador Gladson entregou 706 títulos definitivos de regularização fundiária pelo programa Minha Terra de Papel Passado, resultado de um investimento histórico de R$ 3,6 milhões.