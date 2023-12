Google escapa de processo bilionário por rastrear dados de usuários

A organização não divulgou os termos do acordo firmado com os consumidores. Os advogados, no entanto, pretendem apresentá-los em fevereiro de 2024, período para o qual o tribunal moveu a data do julgamento, após suspensão nessa quinta-feira (28/12). Até então, o valor da indenização que a Google deveria pagar chegava a US$ 5 bilhões.

A acusação também alega que a multinacional se transformou num aglomerado de inúmeras informações do usuário, o que permitiu a ela saber até mesmo “temas potencialmente constrangedores” pesquisados por quem utiliza os serviços dela.

Em agosto de 2022, o porta-voz da Google, José Castaneda, afirmou que a empresa discordava da acusação. Ele explicou que o modo anônimo de navegação impede que atividade on-line seja salva no dispositivo utilizado, mas o sites acessados ainda podem coletar dados.

À época, a instituição tentou anular o processo, mas teve o pedido negado pela juíza Yvonne Gonzalez Rogers. Segundo a magistrada, o conjunto de evidências mostravam que não ficava explícito ao usuário que os dados de navegação poderiam ser coletados, nem houve consentimento dos que utilizam os serviços da empresa para que isso pudesse ser feito.