Governo anuncia pagamento do salário de dezembro para servidores públicos; veja data

Em mais uma demonstração de comprometimento com o funcionalismo público, o governo do Acre confirma o pagamento dos salários dos servidores estaduais referente ao mês de dezembro para esta quinta-feira, 28.

Os aposentados e pensionistas foram os primeiros a ter os valores creditados, recebendo nesta quarta-feira, 27. No total, 54.424 servidores ativos serão contemplados, somando um montante de R$ 373,7 milhões.

O pagamento reforça o compromisso do governo do Acre com seus servidores. A medida é parte de uma estratégia para garantir a regularidade nos pagamentos e o bem-estar financeiro dos colaboradores do Estado.

Para consultar detalhes sobre seus vencimentos, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque no endereço eletrônico https://contracheque.ac.gov.br/login. A ferramenta oferece transparência e praticidade aos funcionários, permitindo o acesso fácil e rápido às informações relacionadas aos seus salários.