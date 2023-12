Governo coloca balsa alternativa para atender população da Sibéria

Uma balsa alternativa foi providenciada para travessia do Rio Acre no trecho que liga o centro de Xapuri ao bairro da Sibéria.

Em comunicado oficial divulgado nesta terça-feira (12), o Governo do Estado do Acre esclareceu a problemática envolvendo a balsa. A nota pública informa que a administração estadual está ciente das dificuldades enfrentadas pela comunidade.

O governo ressalta seu compromisso em buscar soluções rápidas e efetivas para a normalização desse serviço vital.

Além disso, a nota pública afirma que o governo do Estado está em contato direto com as autoridades locais de Xapuri e comunidades afetadas, reiterando seu comprometimento em investir em melhorias estruturais e na manutenção adequada dos serviços públicos.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), informa que, desde a tarde da segunda-feira, 11, foi providenciada uma balsa alternativa na travessia do Rio Acre que liga o Centro ao bairro da Sibéria, no município de Xapuri.

Temos dado total apoio aos moradores para não serem prejudicados com a passagem. Serviços essenciais como saúde, segurança e alimentação não foram comprometidos.

Além disso, seguimos trabalhando para resolver o problema da balsa principal. Para isso, temos solicitado à equipe técnica rapidez no serviço de manutenção do motor.

Sócrates Guimarães

Presidente do Deracre