Governo divulga data da posse de convocados do concurso público da Sesacre; confira

O Governo do Acre divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (13) as datas e locais de posse dos candidatos convocados na mais recente chamada do concurso público efetivo da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Em Cruzeiro do Sul, as posses acontecerão no dia 23 de dezembro, às 17h, no Teatro dos Náuas, localizado na Rua do Purus, nº 551, bairro João Alves.

Já em Rio Branco, a cerimônia acontece no dia 27 de dezembro, às 10h, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), localizada na BR 364, Distrito Industrial.

A lista de convocados foi divulgada em edição extra do DOE, no dia 28 de novembro. Mais de 400 profissionais da saúde foram chamados, entre eles, enfermeiros, fonoaudiólogos, farmacêuticos e agentes administrativos.