Governo divulga resultado de mais uma etapa do concurso da Polícia Militar; confira lista

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), divulgou na manhã desta terça-feira (26), o resultado preliminar do teste de aptidão física do concurso para aluno oficial combatente e 2º tenente estagiário de saúde da Polícia Militar do Acre (PMAC).

Os candidatos podem apresentar recurso contra o resultado na próxima quarta-feira (27) e na quinta-feira (28), por meio do link https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmac23.

Para obter mais informações sobre o concurso público basta entrar em contato por meio do telefone 0800 283 4628 ou pelo e-mail [email protected].

As vagas são para 2º tenente estagiário de saúde, para cirurgião dentista, clínico geral, médico ortopedista e traumatologista, e médico pediatra.

Confira o resultado: