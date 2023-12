Governo investe mais de meio milhão no Réveillon e espera reunir 60 mil pessoas

A grande festa de Réveillon do estado do Acre acontece no próximo domingo (31), no estacionamento do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, e também na Arena Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Para o evento serão investidos mais de R$ 580 mil e a estimativa é de que cerca de 60 mil pessoas participem da festa, que terá os shows dos cantores Murilo Huff e Tatau, ex-araketu, a partir das 20h.

Durante a virada de ano vai ser realizado um show pirotécnico com fogos de artifício sem estampido, em conformidade com a lei estadual que proíbe o uso de fogos barulhentos. A festa vai encerrar às 4h da manhã, de 1º de janeiro de 2024. Haverá, também, diversos show locais.

Será permitida a entrada de geleiras, no entanto, não será permitido levar garrafas de vidros. O público presente terá à disposição, ainda, alimentos e bebidas comercializados pelos empreendedores da economia solidária.

Em Cruzeiro do Sul, a previsão de início é para às 21h, com a presença dos cantores nacionais Diego & Victor Hugo, que devem iniciar o show após a queima de fogos. As celebrações continuam até às 5h da manhã.

Nos dois eventos estarão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, com exceção do sal e do açúcar.

Em Rio Branco a festa será realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), com o apoio do governo do Acre. Já em Cruzeiro do Sul, a realização é da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul (Acecs), também em parceria com o governo do Acre, além do Sistema Fecomércio, Sesc-Senac/AC e Casa da Amizade.