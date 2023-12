Grávida cai em cima de carro durante acidente e moto pega fogo ao colidir com veículo

Um grave acidente deixou um casal ferido na noite desta quarta-feira (20), no cruzamento das Ruas Popular com Barões dos Solimões, bairro São Francisco, Zona Leste de Porto Velho. De acordo com testemunhas, o casal transitava em uma moto Fazer 250 pela Rua Barões dos Solimões, quando o piloto invadiu a preferencial, sendo atingido pelo carro Ford Ka Sedan.

Devido à força da batida, a passageira, que está grávida de 3 meses, acabou caindo em cima do carro. Ambos sofreram graves lesões e foram socorridos pelo Samu ao Hospital João Paulo II. No momento da colisão, a moto acabou pegando fogo, sendo totalmente destruída pelas chamas. A PM fez o registro da ocorrência.