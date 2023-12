GTA 6: compare paisagens e referências do trailer com o mundo real

A ponte Seven Mile de Miami também aparece no trailer, porém em sua versão quebrada – talvez interditada para jogadores visitarem legalmente. A conhecida ponte é composta por dois caminhos: um para veículos automotores e outro para ciclistas e pedestres. Durante vários anos, a ponte ficou fechada para reparos, já que vários de seus pedaços haviam caído no mar. Porém em 2022, ela foi reaberta no mundo real completamente renovada. Em GTA 6 aparentemente os consertos ainda não foram terminados.

Rockstar making the Florida Keys 7 mile long bridge look identical but fit in their game is amazing.

GTA 6 is gonna be such an amazing game. pic.twitter.com/57LjUjVcm1

