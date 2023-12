GTA 6 já tem data e hora para seu primeiro trailer em dezembro; veja

GTA 6 terá seu primeiro trailer revelado no dia 5 de dezembro, às 9 am ET (11h no horário de Brasília). É o que diz a própria Rockstar Games em sua conta oficial no X (antigo Twitter). Esse vídeo deve confirmar alguns detalhes já esperados pelos fãs após muitos anos de rumores. A arte divulgada pela Rockstar, por exemplo, traz um visual de coqueiros que remete à cidade de Vice City, especulada – e confirmada em vazamentos – para ser palco da próxima história da franquia.