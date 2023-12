Gustavo Tubarão é o Criador do Ano no TikTok Awards 2023; veja outros vencedores

O influenciador Gustavo Tubarão ganhou o prêmio de Criador do Ano no TikTok Awards 2023.

O mineiro ficou famoso mostrando sua rotina e seus amigos na cidade de Cana Verde, no interior de Minas Gerais. Entre os finalistas da principal categoria da premiação, também estavam nomes como Luva de Pedreiro (Iran Ferreira), Vivi Cake, Xurrasco, Malu Borges, Manual do Mundo e outros.

A premiação para celebrar os melhores criadores de conteúdo da plataforma aconteceu nesta terça-feira (12), no Ginásio do Ibirapuera, e contou com transmissão ao vivo pelo TikTok e pelo canal de televisão TNT.

As categorias serão premiadas com base em votação online aberta ao público.

Veja os ganhadores de todas as categorias da premiação: