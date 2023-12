Haddad indica “caçada aos jabutis” em leis aprovadas pelo Congresso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou, neste sábado (9/12), que o governo federal tem dificuldades em aprovar propostas no Congresso Nacional devido aos “jabutis” inseridos pelos parlamentares.

“No Congresso, vira e mexe entra um jabuti numa lei. Custa 10, custa 20, custa R$ 30 bilhões. Tem tanto jabuti na nossa legislação que tomamos uma decisão: vamos inaugurar uma caça aos jabutis”, destacou o ministro da Fazenda.

No jargão político, os chamados “jabutis” são aquelas propostas legislativas inseridas por parlamentares que muitas das vezes não possuem relação com o texto original colocado em discussão no Congresso.

Para conseguir mais apoio no Legislativo, em especial na Câmara dos Deputados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou algumas trocas no primeiro escalão do governo. O petista convidou os deputados André Fufuca (PP-AL) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) para assumirem os ministérios do Esporte e Portos e Aeroportos, respectivamente.

Encontro do PT

O ministro da Fazenda discursou durante a Conferência Eleitoral do PT que acontece no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O evento tem como tema principal as eleições municipais de 2024, a sigla tenta eleger um número maior de vereadores e prefeitos.

A conferência reúne cerca de 5 mil pessoas, entre militantes, dirigentes, lideranças e políticos. A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, afirmou que “esse encontro consolida a estratégia para, no ano que vem, enfrentarmos a extrema-direita e disputarmos as eleições com chapas fortes, que representem a diversidade brasileira”.