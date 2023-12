Atual campeão acreano, o Handfamília faz os últimos ajustes para disputa do Campeonato Estadual de Handebol, competição programada para começar na quarta, dia 13, no ginásio Álvaro Dantas, e o objetivo é a conquista do bicampeonato.

Segundo o técnico Davi Maia, a temporada do Handfamília foi excelente e chegou o momento de jogar a competição mais importante do ano. “Perdemos somente duas partidas na temporada. Jogamos vários torneios fora do Estado e vamos chegar no Estadual com a equipe bem preparada para tentar o bicampeonato”, avaliou o treinador.

Estadual difícil

Davi Maia espera um Estadual com jogos equilibrados e uma boa disputa pelo título.“Teremos um Estadual. Oito equipes estão confirmadas na competição e as partidas em sequência irão exigir muito dos atletas”, comentou o técnico.

Apoios importantes

Davi Maia fez questão de destacar os apoiadores do Handfamília para o Estadual: Parrilla Burg, Reabilitação Funcional (Dr.Paulo Rocha), Papelaria Globo, Comercial Lopes, Pé d´Espinho, Castelo Distribuidora, D´ Terra Restaurante, Sorveteria Acre Bom e Serviço Geral de Eletricidade.