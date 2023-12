Homem atropela motorista de aplicativo, foge do local, mas acaba detido em Rio Branco

O motoboy identificado como Marcio de Castro Nogueira, de 45 anos, foi atropelado no início da manhã deste domingo (10) por um veículo Ford Fiesta Sedan preto, cujo motorista, posteriormente identificado como Pedro Henrique da Silva, de 22 anos, estava sob influência de álcool, na estrada do Calafate, em Rio Branco (AC).

De acordo com relatos de amigos, o motoboy Marcio de Castro Nogueira, de 45 anos, seguia pela estrada do Calafate, no sentido centro bairro, quando, ao se aproximar de uma rotatória, foi atingido frontalmente por um veículo Ford Fiesta Sedan preto que invadiu a contra mão. O impacto foi tão forte que ambos os veículos ficaram completamente destruídos, e Marcio ficou preso sob o carro, ficando em estado crítico.

Testemunhas relatam que o condutor causador do acidente, identificado como Pedro Henrique da Silva, de 22 anos, desceu do veículo, jogou as chaves fora e tentou fugir a pé. No entanto, a rápida intervenção de populares permitiu que a polícia fosse informada, culminando na prisão de Pedro próximo a uma parada de ônibus. Apesar de negar inicialmente ser o condutor do Fiesta, testemunhas o reconheceram, resultando na sua prisão e posterior encaminhamento para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado pelo número 192, mobilizando duas viaturas para atender à ocorrência. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram Marcio inconsciente, vítima de um traumatismo craniano encefálico (TCE) grave. Ele precisou ser entubado no local devido à gravidade de seus ferimentos, que incluíam uma fratura exposta no membro inferior (fêmur) e diversas escoriações. Marcio foi encaminhado em estado crítico para o pronto socorro da capital, onde será submetido a uma série de exames.

A perícia criminal foi acionada para realizar os procedimentos necessários, enquanto a Polícia Militar colheu informações para a confecção do Boletim de Acidentes de Trânsito (BAT).