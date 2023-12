Homem com transtorno psiquiátrico sofre acidente com faca e vai parar no PS, em Rio Branco

Um homem, de 57 anos de idade, sofreu um acidente doméstico por volta das 09h da manhã desta sexta-feira (15), no km 05 da Estrada do Mutum, em um loteamento, na zona rural de Rio Branco (AC). Segundo informações obtidas junto às autoridades, um homem identificado como Sandro Teixeira, estaria morando a pouco dias com sua irmã, em uma propriedade, localizada em um loteamento, às margens do asfalto.

Segundo informações da família, o homem sofre de transtornos psiquiátricos e, no momento do acidente, estaria manuseando uma faca de serra. Um membro da família não soube informar como aconteceu, só relatou que ele teria caído por cima da faca, causando um ferimento corte contuso (FCC) profundo em seu peito e na queda ele conseguiu se ferir na perna direita.

Desesperada com a situação, a mulher ligou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193, e, em questão de minutos, uma guarnição sob o comando do tenente Vilanova, chegou até o endereço.

Os militares que são preparados para salvamento, realizaram os primeiros atendimentos, estancando o sangramento da vítima, e logo em seguida foi solicitado a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prontamente enviou a viatura de suporte avançado 01 para atender a ocorrência.

Quando os socorristas chegaram ao destino, o homem de 57 anos já tinha recebido o socorro emergencial. A equipe de paramédicos então encaminhou Sandro para o interior da viatura, que funciona como um hospital de emergência, e foram realizados todos os procedimentos.

O paciente foi encaminhado para o Pronto-Socorro da capital em estado de saúde instável. Uma guarnição da Polícia Militar, por meio do terceiro batalhão, foi acionada e colheram todas as informações para o Boletim de Ocorrência (BO).

O paciente deverá ser encaminhado para o Hosmac assim que receber alta, onde passará por tratamento psiquiátrico.